Новый премьер Киргизии считает РФ главным стратегическим партнером

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Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил на пресс-конференции, что Российская Федерация является главным стратегическим партнером Бишкека и останется им.

"Россия наш главный стратегический партнер и останется им. Нас многое связывает, в том числе и в геополитическом плане", – отметил премьер.

Ранее правительство Киргизии во главе с бывшим премьер-министром Кубатбеком Бороновым было отправлено в отставку. Соответствующий указ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков.

Также президент Киргизии заявил о готовности покинуть пост главы государства. По его словам, это произойдет после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.