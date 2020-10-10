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Политика

15:18

Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан в Бишкеке

происшествия политика за рубежом

Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности республики.

Отмечается, что задержание произвели в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке. В Госкомитете отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Атамбаева.

Информационное агентство АКИпресс со ссылкой на супругу бывшего президента Раису Атамбаеву сообщило, что также задержали его сыновей, Темирлана, Сейита и Кадыра.

"Мы собрались и хотели выехать. Ворота были открыты настежь. И моя машина столкнулась с БТР. Быстро с автоматами (из БТР) выбежали, открыли двери. Детей на пол и начали их пинать", – рассказала супруга экс-главы Киргизии.

Ранее советник Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщала о покушении на него. Она заявила, что инцидент произошел 9 октября в Бишкеке. Сообщалось, что в тот день также произошли столкновения между сторонниками Атамбаева и нового премьер-министра страны Садыра Жапарова.

9 октября действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 9 октября. Оно будет действовать до 21 октября. Сообщалось, что для восстановления общественного порядка в столицу Киргизии введут войска.

Политическая обстановка в стране накалилась после проведения парламентских выборов. В Бишкеке начались массовые протесты сторонников партий, которые не смогли пройти обязательный семипроцентный барьер для получения мест в Заксобрании.

В ночь на 6 октября они захватили здание парламента. ЦИК Киргизии признала прошедшие выборы недействительными. Затем группа депутатов инициировала импичмент Жээнбекова. Он заявил о готовности покинуть пост главы государства после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти.

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