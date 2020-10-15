Премьер Киргизии сообщил о переходе к нему президентских полномочий

18:34
Фото: ТАСС/Михаил Егиков
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил о переходе к нему президентских полномочий. Об этом он рассказал в ходе выступления перед своими сторонниками в Бишкеке, передает РИА Новости.
Он отметил, что спикер парламента Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей президента страны. В связи с этим после отставки Сооронбая Жээнбекова полномочия президента перешли к главе правительства.
После этого сторонники Жапарова начали ликовать и подпевать гимн Киргизии. Премьер-министр покинул трибуну из-за громких криков и музыки.
Утром 15 октября Жээнбеков объявил о своем уходе с поста президента. Он отметил, что не хочет запомниться как правитель, который пролил кровь и стрелял в собственных граждан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не давать оценку мотивам Жээнбекова на основе эмоций. Он подчеркнул, что важны любые действия, направленные на стабилизацию обстановки в Киргизии.
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