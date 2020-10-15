Президент Киргизии ушел в отставку

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", – заявил Жээнбеков.

Накануне пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева заявила, что Жээнбеков намерен покинуть свой пост. Жээнбеков сообщил, что это произойдет после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

В этот же день в пресс-службе главы государства опровергли заявления об отставке президента в течение трех дней. В администрации президента при этом подчеркнули, что сам факт сложения полномочий действительно был заявлен.

4 октября в Киргизии, в частности в Бишкеке, начались народные волнения. Люди вышли на улицы после оглашения результатов парламентских выборов. Несогласные собрались на центральной площади Бишкека с требованием повторного голосования.

Позже стало известно, что правительство Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым отправлено в отставку.

