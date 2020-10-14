Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов

17:51
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков покинет свой пост после парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева.
"Президент уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле, – после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны", – приводит ее слова ТАСС.
Ранее Жээнбеков заявил о готовности покинуть пост главы государства. По его словам, это произойдет после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.
Жээнбеков рассказал о намерении отправить в отставку правительство, которое работало до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабмин.
Волнения в стране и столице, в частности, начались 4 октября, после оглашения результатов парламентских выборов. Несогласные собрались на центральной площади Бишкека с требованием повторного голосования.
Протестующим удалось захватить здание парламента страны. Власти отреагировали освобождением из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и некоторых других чиновников.
10 октября стало известно, что правительство Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым отправлено в отставку. Соответствующий указ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков.
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