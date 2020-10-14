В Бишкеке опровергли заявления об отставке президента в течение трех дней

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Президент Киргизии не обещал уйти в отставку в течение трех дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.

В администрации президента при этом подчеркнули, что сам факт сложения полномочий действительно был заявлен.

"Сооронбай Жээнбеков, да, заявлял, что уйдет с должности президента страны, но про какие три дня говорят Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем", – заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ранее объявил, что покинет свой пост после парламентских выборов. Свое решение он объяснил тем, что намерен дождаться утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти.

4 октября в Киргизии и Бишкеке в частности начались народные волнения. Люди вышли на улицы после оглашения результатов парламентских выборов. Несогласные собрались на центральной площади Бишкека с требованием повторного голосования.

Позже стало известно, что правительство Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым отправлено в отставку.

