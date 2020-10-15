В Кремле прокомментировали решение президента Киргизии уйти в отставку

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Кремль считает важными любые действия, которые будут направлены на стабилизацию обстановки в Киргизии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

У представителя главы РФ узнали, что он думает об отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Песков уточнил, что не надо давать оценку мотивам Жээнбекова на основе эмоциональных критериев.

"Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло", – отметил Песков.

4 октября в Киргизии, в частности в Бишкеке, начались народные волнения. Люди вышли на улицы после оглашения результатов парламентских выборов. Так, несогласные собрались на центральной площади Бишкека с требованием повторного голосования. Потом правительство Киргизии во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым было отправлено в отставку.