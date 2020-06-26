Эпидемия коронавируса в РФ отступает – Путин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Владимир Путин заявил о том, что эпидемия коронавируса в России отступает, сообщает РИА Новости.
"Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться", – подчеркнул президент в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
По его словам, волонтеры на совесть выполнили свою работу, за что он выразил им слова благодарности.
"На дворе лето, как мы видим, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга, но, насколько я знаю, штабы акции "Мы вместе" не расходятся. Хорошо вас понимаю: когда есть сплоченная команда единомышленников, опыт работы в сложных условиях, хочется браться за новые задачи", – сказал российский лидер.
Он предложил обсудить имеющиеся у участников акции идеи и проекты, подчеркнув, что, если им потребуется дополнительная поддержка, власти готовы оказать помощь.
За последние сутки в России выявили 6 800 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. На Москву приходится 813 выявленных случаев, на Московскую область – 390, Ханты-Мансийский АО – 295, Санкт-Петербург – 223.
Всего в России зарегистрировано 620 794 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 176 человек, за весь период – 8 781 человек. За сутки вылечились 8 988 пациентов, за все время – 384 152.
Владимир Путин ранее рассказал, что за последние три месяца резко изменился уклад жизни граждан страны. Он отметил, что за это время у россиян сложилось другое ощущение времени. Кроме того, Путин подчеркнул, что главной задачей властей является безопасность населения.
Как развивается ситуация с COVID-19 в России
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