В Москве меры борьбы с COVID-19 и готовность медиков спасли тысячи жизней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Меры борьбы с COVID-19 в Москве и готовность медиков спасли тысячи жизней, сообщил Сергей Собянин. По его словам, в больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях.

"Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан", – подчеркнул он.

Глава горда добавил, что каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких и реанимацией. Он подчеркнул, что в столице не было ни дня, когда был бы дефицит коек в реанимации.

"Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния", – сказал Собянин.

Мэр добавил, что сегодня в Москве задействована только четвертая часть коечного фонда, развернутого ранее для пациентов с COVID-19. По его словам, ежедневное выявление коронавируса в столице уменьшилось в 3–4 раза от пиковых значений.

Собянин заметил, что в столице распространение инфекции проходило довольно сглажено – смертность в Москве меньше, чем во многих других городах мира. Все время пандемии медицинская, в том числе стационарная, помощь оказывалась в полном объеме, ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было, а в больницах всегда были свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус.

Кроме того, ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на две трети. Как заявил журналистам главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, даже на пике пандемии коронавируса было достаточно мощностей для спасения пациентов. Он отметил, что по мере увеличения потока пациентов разворачивались дополнительные коечные мощности.

"Грамотно организованная маршрутизация внутри больницы, сотрудники, четко выполняющие свои обязанности, департамент здравоохранения Москвы, служба скорой помощи – все работали единым фронтом и в едином ритме. С общей целью – помочь всем, кому эта помощь необходима. Ни одному пациенту не было отказано в приеме", – сказал Вечорко.

Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, в свою очередь, отметил, что скорая помощь с первого дня возникновения угрозы распространения вируса работает в режиме повышенной готовности. Он подчеркнул, что даже в самые напряженные дни все нуждавшиеся в госпитализации пациенты получали необходимую помощь.

По словам Плавунова, были разработаны специальные нормативные документы для сотрудников скорой помощи, регламентирующие их действия при выявлении лиц, имеющих признаки ОРВИ.

В частности, были разработаны специальные алгоритмы для фельдшеров по приему вызова, а также для бригад, которые полностью были обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

"Без внимания не остался ни один пациент: мы консультировали, уточняли состояние у лечащихся на дому, отвозили на КТ в КТ-центры, и, конечно, госпитализировали в случае медицинской необходимости. Пожалуй, отдельно хотелось бы отметить, что благодаря своевременному перепрофилированию больниц, открытию новых, включению федеральных и частных клиник в единую систему, у нас всегда была возможность госпитализировать пациента в случае медицинской необходимости", – заключил Плавунов.

Ранее сообщалось, что по методике Всемирной организации здравоохранения в Москве один из самых низких уровней смертности от коронавируса. Это стало возможным благодаря тому, что в столице проводят патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом в 100% случаев смертей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что развитость московской патологоанатомической службы позволяет ставить диагнозы в течение двух недель при нормативно установленном сроке в 45 дней. Благодаря этому в столице могут предвидеть или прогнозировать развитие разных клинических событий и предпринимать в связи с этим необходимые меры.

Также сообщается, что Москва первой в мире опубликовала атлас изменений органов человека при смерти от COVID-19. Атлас "Патологическая анатомия легких при COVID-19" размещен на сайте департамента здравоохранения. Клинический комитет ведомства по коронавирусу рекомендует его всем врачам для использования в практической деятельности.