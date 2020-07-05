Более 21 миллиона тестов на COVID-19 проведено в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Свыше 21 миллиона лабораторных исследований на новый коронавирус проведено в России, сообщается в телеграм-канале стопкоронавирус.рф.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки это 317 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением по стране остаются 280 347 человек.

Более 8 тысяч человек обследовали на популяционный иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах РФ. Тестирование проводилось в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае среди детей и взрослых вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного COVID-19.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко полагает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года. Он уточнил, что речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.

Мурашко считает, что стоит продолжить носить маску в закрытых помещениях и при передвижении по городским улицам ношение маски оправданно. Если создадут надежное средство как для профилактики, так и для лечения, а также когда появится коллективный иммунитет, маски можно будет снять, заключил министр.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан допустил, что второй волны пандемии может не быть. По его словам, коронавирус – респираторный вирус, а они имеют тенденцию быть сезонными по природе.

Райан подчеркнул, что следует бросить все силы на борьбу сейчас. Директор программы ВОЗ считает, что это может позволить избежать наихудшего во время предполагаемой второй волны.