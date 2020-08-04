В Москве из-за нарушений масочного режима закрыли еще пять магазинов

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пять магазинов в столице временно закрыли из-за нарушений масочного режима. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Работа пяти предприятий торговли в столице приостановлена из-за нарушений масочного режима", – рассказали в департаменте торговли и услуг столицы.
Ограничение было наложено на магазин "Пятерочка", расположенный по адресу 4-й квартал Капотни, дом 3, и на магазин "Перекресток" в доме 13, корпусе 2, по Туристской улице.
Кроме того, были временно закрыты торговые точки "Продукты" (Каширское шоссе, дом 26, корпус 3), "Орехи-сухофрукты" (улица Горчакова, дом 11), "Ярче" (проспект Вернадского, дом 62).
Ранее в Москве приостановили работу двух магазинов "Пятерочка" – на Халтуринской и Большой Косинской улицах.
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. За нарушение санитарных правил торговые точки будут штрафовать.
Масочный режим был введен в Москве указом мэра города от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.
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