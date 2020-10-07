ТАСС запустил международный фотоконкурс, посвященный борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID, посвященный борьбе с коронавирусом, запустило агентство ТАСС.

Конкурс посвящен борьбе с COVID-19 и призван отметить важность работы фотожурналистов, которые проявляют профессиональный героизм во время пандемии. Победителей назовут 11 марта 2021 года – в годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Идея проведения конкурса принадлежит министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Концепцию он озвучил на эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Участие в конкурсе бесплатное, в нем может принять участие любой фотограф, работающий или сотрудничающий со СМИ. В конкурсе предусмотрены две номинации – "Одиночная фотография" и "Серия фотографий". Их победители получат по 3 000 долларов. Отдельно жюри выберет лучший снимок из всех присланных, ему будет присужден Гран-при. Автор этого фото получит 10 000 долларов", – говорится в сообщении агентства.

По словам гендиректора ТАСС Сергея Михайлова, COVID-19 стал вызовом для миллионов людей во всем мире, а для фотографов пандемия стала профессиональным вызовом. Фотокорреспонденты помогают сохранять наиболее яркие и важные моменты борьбы людей с опасным заболеванием, работая в "красных" зонах, на улицах.

"Убежден, что их труд по значимости не уступает работе профессионалов из других сфер, впервые столкнувшихся с эпидемией такого масштаба, и очень надеюсь, что наш конкурс позволит еще раз подчеркнуть важность работы фотокорреспондентов. Мир должен знать своих героев", – отметил Михайлов.

Заявки на участие принимаются до 1 декабря 2020 года. Отбирать лучшие снимки и определять победителей будут члены жюри и экспертный совет.

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