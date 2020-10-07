В Роспотребнадзоре допустили введение новых мер по коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, однако власти готовились к этому, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, в 60 субъектах РФ зафиксирован рост заболеваемости, в 20 субъектах ситуация стабильная, в каких-то регионах наблюдается снижение.
"У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования), или нам придется принимать какие-то другие меры", – отметила Попова.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в столице увеличивается количество пациентов с COVID-19, которым нужна госпитализация. Так он прокомментировал скопление машин скорой помощи у медучреждения.
Врач напомнил о необходимости носить маски и избегать массовых мероприятий. Также он отметил пользу перехода на удаленный вариант работы.
7 октября временный госпиталь, организованный в ледовом дворце "Крылатское", принял первых пациентов с коронавирусом. Главврач ГКБ № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода отметил, что с ними уже ведется активная работа.
В частности, на прибывших в госпиталь уже завели электронные медицинские карты. Пациентам выдали браслеты с QR-кодом, с помощью которых врачи смогут оперативно получать информацию о больном.
В России за сутки выявили 11 115 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 3 229 новых случаев.
Всего по стране зафиксировано 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период наблюдений подтверждены 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.
Москвичам рассказали о ситуации с COVID-19
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