Госпиталь в "Крылатском" принял первых пациентов с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Временный госпиталь, организованный в ледовом дворце "Крылатское", принял первых пациентов с коронавирусом, сообщил главврач ГКБ № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода.

Он отметил, что с ними уже ведется активная работа. В частности, на прибывших в госпиталь уже завели электронные медицинские карты. Также, по словам Шкоды, пациентам выдали браслеты с QR-кодом. С их помощью врачи смогут оперативно получать информацию о больном.

"Такой подход поможет врачам отслеживать состояние здоровья, быстрее делать назначения и менять тактику лечения, если это потребуется", – отметил Шкода.

Госпиталь в "Крылатском" закреплен за ГКБ № 67 имени Ворохобова. Специалисты клиники имеют большой опыт в лечении коронавируса. Сообщается, что в госпитале имеются 1 347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. В настоящий момент планируют использовать 356 палатных коек и 42 койки интенсивной терапии.

Ранее первых пациентов принял временный госпиталь, размещенный в выставочном центре "Сокольники". Сообщалось, что к работе готовы все службы медучреждения. Больные в госпитале в "Сокольниках" размещаются в комфортных условиях.

Решение об открытии временных госпиталей было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. Это связано с высокой динамикой прироста заболевших коронавирусом в столице.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что временные госпитали являются современными цифровыми клиниками. Она подчеркнула, что они создавались для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Москве зафиксировали 3 229 новых случаев COVID-19. 1 035 человек были отправлены в больницы. Сообщалось, что за последнюю неделю число госпитализированных с COVID-19 увеличилось на 13%.