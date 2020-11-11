Астрономы предупредили о магнитных бурях 20 и 22 ноября

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На Земле в конце ноября ожидаются магнитные бури. Прогноз опубликован на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Предполагается, что интенсивность явлений 20 и 22 ноября будет соответствовать категории G1. Это говорит о слабом возмущении магнитного поля.

Кроме того, специалисты сообщили, что небольшие бури будут с 17 по 22 ноября, а также 24 и 25.

Ранее врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала, что сильнее всего магнитные бури отражаются на состоянии маленьких детей, подростков и пожилых людей, так как именно у этих групп населения происходит становление или изменение вегетативной системы. Также Аникина отметила, что магнитные бури сильнее воздействуют на жителей мегаполиса.

Невролог порекомендовала следить за питьевым балансом в организме и выпивать не менее полутора-двух литров воды в день.

