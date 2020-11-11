Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность и высокое атмосферное давление прогнозируется в Москве и Подмосковье в среду, 11 ноября. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

По данным синоптиков, днем столичный регион окажется на периферии антициклона. Осадков москвичам ждать не стоит, заверили специалисты.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов", – говорится на сайте.

В Москве будет дуть северо-западный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит порядка 70%.

Специалисты подчеркнули, что атмосферное давление останется высоким – 758 миллиметров ртутного столба. Это выше нормальных значений на 11–13 единиц.

Установившуюся погоду в Москве синоптики относят к спастическому типу. Отмечается, что у метеозависимых горожан она может вызвать дополнительную нагрузку на организм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о приходе похолодания в ряд регионов европейской части РФ. Отмечалось, что температура в некоторых районах может опуститься до 7 градусов ниже климатической нормы.