Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Переменная облачность и высокое атмосферное давление прогнозируется в Москве и Подмосковье в среду, 11 ноября. Об этом информирует сайт "Метеоновости".
По данным синоптиков, днем столичный регион окажется на периферии антициклона. Осадков москвичам ждать не стоит, заверили специалисты.
"Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до 2 градусов тепла, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов", – говорится на сайте.
В Москве будет дуть северо-западный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит порядка 70%.
Специалисты подчеркнули, что атмосферное давление останется высоким – 758 миллиметров ртутного столба. Это выше нормальных значений на 11–13 единиц.
Установившуюся погоду в Москве синоптики относят к спастическому типу. Отмечается, что у метеозависимых горожан она может вызвать дополнительную нагрузку на организм.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о приходе похолодания в ряд регионов европейской части РФ. Отмечалось, что температура в некоторых районах может опуститься до 7 градусов ниже климатической нормы.
В Москве выпал первый снег
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