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Москва 24

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Общество

09:34

Москвичам пообещали потепление в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В выходные в Москве ожидается небольшой снег, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. При этом серьезных снегопадов ждать не стоит.

К понедельнику в городе произойдет заметное потепление на 5–7 градусов. В ночь температура воздуха составит от –3 до –8, а днем от 0 до –5, отметила специалист. При этом, по словам Паршиной, во второй половине декабря может быть теплее, чем в первой.

Как сообщает "Российская газета", в прошлом году в декабре практически весь месяц наблюдались плюсовые температуры. Например, 24 декабря было +7, а 31-го – +2.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что текущая зима будет характеризоваться переменчивой погодой.

Также сообщалось о скором приходе аномального холода в ряд регионов России. Температура в некоторых районах опустится ниже нормы на 9 градусов.

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