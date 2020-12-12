Солнечная погода ожидается в столичном регионе в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе в субботу, 12 декабря, синоптики обещают солнечную погоду. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Отмечается, что температура воздуха в области опустится до –9 градусов. В Москве прогнозируют от –4 до –6 градусов. Ветер будет юго-восточный с порывами 5–10 метров в секунду.

"Еще на день погожий антициклон задержится в столице и области и сохранит свои права на сухую и морозную погоду. Декабрьское солнце еще побалует своим присутствием", – сказано в сообщении.

При этом атмосферное давление ожидается чуть ниже нормы – 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в эти выходные москвичей и жителей Подмосковья ожидает бесснежная погода. Осадки будут в ночь на понедельник.

