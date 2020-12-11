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Москва 24

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Общество

11:16

Синоптики рассказали, когда москвичам ждать снега

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предстоящие выходные москвичей и жителей Подмосковья ожидает бесснежная погода. Осадки ожидаются в ночь на понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В выходные атмосферное давление составит 757-758 миллиметров ртутного столба. В ночь на субботу в столице и области температура воздуха будет на уровне от минус 13 до минус 11 градусов, малооблачно, без осадков. Днем будет от 7 до 5 градусов мороза.

В воскресенье сохранится облачная погода, в некоторых местах возможны прояснения. Днем будет от 6 до 4 градусов мороза, а в ночь на воскресенье – от минус 10 до минус 8. В ночь на понедельник в Москве ожидается снег и юго-восточный ветер.

Ранее эксперт сообщил о скором уходе из европейской части России "антициклона-джентльмена". В начале следующей недели в Москве ожидается постепенное повышение температуры.

"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в пятницу

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