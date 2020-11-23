Песков назвал ущерб от непогоды в Приморье колоссальным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий снежного циклона в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, несмотря на напряженную круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось. Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре", – объяснил представитель Кремля.

По словам Пескова, в регионе активно работает МЧС, перебрасываются энергоустановки. Он подчеркнул, что моментальный переход к обычной жизни невозможен, но работа постоянно ведется.

В Приморье ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежного циклона. Местами в регионе нет света и тепла, нарушено водоснабжение. Во Владивостоке из-за ледяного дождя ощущаются перебои с сотовой связью и электроэнергией.

Как сообщалось ранее, без электроэнергии в Приморье остались более 100 тысяч человек. Причиной стали аварии из-за неблагоприятных погодных условий, включая мокрый снег, ледяной дождь и ветер с порывами до 30 метров в секунду.

