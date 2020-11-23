Власти назвали дату открытия моста на остров Русский

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Мост, который ведет на остров Русский во Владивостоке, могут открыть 25 ноября. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее, 21 ноября, движение по мосту было закрыто в связи с обледенением вант. При этом возобновление движения на объекте уже несколько раз откладывали.

"Датой открытия движения по мосту специалисты называют 25 ноября – к этому времени ванты должны очиститься ото льда, падающего на проезжую часть", – рассказали в правительстве Приморья.

В связи с происшествием жителей Русского острова доставляют материк на пароме. Он курсирует каждые два часа и вмещает 20 машин. За несколько дней было перевезено 3 517 пассажиров и 501 автомобиль.

Отмечается, что остров, на котором проживают несколько тысяч человек, соединяет с материком один мост.

На Приморье обрушился снежный циклон. Из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Многие жители остались без отопления и электричества.

