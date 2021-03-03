Бирюков сообщил о готовности городских служб к половодью

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Столичную систему водозабора подготовили к весеннему половодью, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы от 2 до 3 метров опустили уровень воды в наших водохранилищах, чтобы возможное накопление наши водохранилища приняли без всяких последствий. Готовы сегодня к тому, чтобы в случае подъема уровня воды через Москву-реку провести различные мероприятия, которые не позволят провести затопление", – сказал Бирюков.

По его словам, в городе отработаны режимы управления соответствующими процессами. Вице-мэр подчеркнул, что очень важно не допустить подтоплений в метро и коллекторах, вдоль основных магистралей.

"В первую очередь мы обращаем внимание на очистку дворовых территорий, чтобы не было подтоплений подвалов. Очень важная составляющая на данном этапе – не допустить подтоплений объектов Московского метрополитена, объектов Москоллектора", – добавил он.

Бирюков отметил, что соответствующие мероприятия уже начались.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна может настать в конце марта. Она, по его словам, начнется в России с оттепелей, которые зададут тренд на положительное отклонение температуры от нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега, уточнил синоптик.

Вильфанд заявлял, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.

