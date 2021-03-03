Бирюков сообщил о готовности городских служб к половодью

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Столичную систему водозабора подготовили к весеннему половодью, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мы от 2 до 3 метров опустили уровень воды в наших водохранилищах, чтобы возможное накопление наши водохранилища приняли без всяких последствий. Готовы сегодня к тому, чтобы в случае подъема уровня воды через Москву-реку провести различные мероприятия, которые не позволят провести затопление", – сказал Бирюков.
По его словам, в городе отработаны режимы управления соответствующими процессами. Вице-мэр подчеркнул, что очень важно не допустить подтоплений в метро и коллекторах, вдоль основных магистралей.
"В первую очередь мы обращаем внимание на очистку дворовых территорий, чтобы не было подтоплений подвалов. Очень важная составляющая на данном этапе – не допустить подтоплений объектов Московского метрополитена, объектов Москоллектора", – добавил он.
Бирюков отметил, что соответствующие мероприятия уже начались.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая весна может настать в конце марта. Она, по его словам, начнется в России с оттепелей, которые зададут тренд на положительное отклонение температуры от нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что в течение всего марта в европейской части России ожидаются резкие перепады температур. При этом, по словам метеоролога, среднемесячная температура не будет заметно отличаться от нормы. Очень теплого месяца ожидать не стоит и из-за аномального количества снега, уточнил синоптик.
Вильфанд заявлял, что температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, то есть выше 15 градусов, придет не раньше чем в середине апреля.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
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