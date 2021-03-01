Мощное арктическое вторжение придет в Россию к выходным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в период с 5 по 10 марта ожидается мощное арктическое вторжение. По словам специалиста, столбики термометров опустятся ниже минус 10 градусов, пишет РБК.
Синоптик добавил, что метеорологическая весна может настать в конце марта. Она начнется в России с оттепелей, которые зададут тренд на положительное отклонение температуры от нормы.
Тишковец также полагает, что температура в апреле будет на 2,5–3,5 градуса выше многолетних значений, а с 5 по 10 апреля ожидается финальное похолодание.
"Первомай предварительно обещает быть довольно теплым, что может стать хорошим сигналом для дачников и начала полевых работ", – отметил он.
Ранее Тишковец рассказал, что после 10 апреля в столице ожидается процесс активного пробуждения природы.
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