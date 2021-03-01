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Москва 24

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Общество

17:48

В столице после 10 апреля ожидается бурный расцвет природы

общество погода город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что после 10 апреля в столице ожидается процесс активного пробуждения природы, пишет РИА Новости.

"Думаю, с 5 по 10 апреля будет последняя волна арктического вторжения. Ситуация стабилизируется во второй декаде апреля, среднесуточная температура будет превышать отметку плюс 5 градусов и выше. Тогда и пойдет бурный расцвет всей природы", – сказал он.

По словам специалиста, если вторая декада будет около нормы, то третья будет ее превышать и пойдет мощное тепло.

Ранее Тишковец рассказал, что атмосфера Москвы начнет перестраиваться на весенний вариант в первой половине апреля.

По его словам, апрель прогнозируется на 2,5–3,5 градуса выше многолетних значений, но не исключен финальный заток холода с 5 по 10 апреля.

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