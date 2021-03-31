Солнце не вернется в Москву в ближайшее время – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время москвичам не стоит ждать солнечную погоду.

"Пока циклоническая деятельность до понедельника-вторника. Прояснения будут, конечно, но того солнышка на голубом небе ждать не стоит", – отметил синоптик.

Специалист добавил, что апрель в столице будет неоднородным. По его словам, месяц начнется с теплой, но хмурой погоды.

Тем временем в столице объявлено предупреждение из-за дождя и порывистого ветра. Москвичам напомнили, что при скоплениях воды соответствующие обращения принимают специалисты Единого диспетчерского центра, ОАТИ, ГБУ "Гормост" и "Мосводостока".

Также оставить заявку о большом количестве воды во дворе можно с помощью портала "Наш город".

В местах скоплений воды дежурят более 300 бригад и порядка 298 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты дежурят на проезжих частях и остановках общественного транспорта. Они занимаются очисткой водоприемных решеток, элементов дренажной системы и ливнестоков.

Москвичей попросили в период непогоды не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять там свой автомобиль.