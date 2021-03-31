Дождь в Москве 31 марта стал самым сильным за полвека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дождь в Москве 31 марта стал самым сильным за последние 50 лет. В городе уже выпало 7 миллиметров осадков, сообщает портал "Метеоновости".
"Ровно 7 миллиметров осадков выпало в столице в 1990 году, а максимальное для этого дня количество, 15,4 миллиметра, – в 1967 году. Температура воздуха превышает привычные показатели на 4–6 градусов, идет дождь. Погода не оставляет снегу ни малейшего шанса", – говорится в сообщении.
По словам синоптиков, в целом март в этом году выдался в столице сухим и лишь в последние дни месяца дожди пополнили копилку осадков до пределов климатической нормы.
Метеорологи подчеркнули, что на главной станции ВДНХ за сутки снег просел на два сантиметра, его высота теперь составляет 17 сантиметров. Как обещают специалисты, дождливая погода задержится в столичном регионе до конца недели, в результате чего снег станет очень быстро таять и в ближайшее время исчезнет.
Ранее москвичам рассказали, что при скоплениях воды соответствующие обращения принимают специалисты Единого диспетчерского центра, ОАТИ, ГБУ "Гормост" и "Мосводостока". Также оставить заявку о большом количестве воды во дворе можно с помощью портала "Наш город".
В местах скоплений воды дежурят более 300 бригад и порядка 298 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты дежурят на проезжих частях и остановках общественного транспорта. Они занимаются очисткой водоприемных решеток, элементов дренажной системы и ливнестоков.
Москвичей попросили в период непогоды не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не оставлять там свой автомобиль.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столице в среду
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