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Москва 24

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Общество

14:19

Апрель будет теплым на всей территории России – Вильфанд

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Апрель на всей территории России будет теплым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура в течение месяца будет около и выше нормы.

Синоптики пообещали москвичам возвращение тепла на следующей неделе. Ожидается, что днем столбики термометров будут показывать около +11 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей столицы ожидает "коралловый" апрель с температурой на 1–2 градуса выше нормы.

Летом температура воздуха в центральной части России будет на 1–2 градуса превышать норму. В июне и августе количество осадков будет в пределах нормы, но июль окажется засушливым. Этим летом погода идеально подойдет для отпуска в Центральной России.

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

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