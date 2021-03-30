Дождь и порывистый ветер надвигаются на Москву

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В Москве прогнозируется дождь и усиление ветра до 12–17 метров в секунду. Об этом предупредили в МЧС по столице, сообщает Агентство "Москва".

"В период с 15:00 30 марта до 08:00 31 марта в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12–17 метров в секунду, дождь", – уточняется в сообщении экстренного ведомства.

Кроме того, столичных водителей попросили соблюдать ПДД и не оставлять авто около деревьев.

"Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций", – добавили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По прогнозам Росгидромета, в ночь на 31 марта в городе может выпасть 10 миллиметров осадков.

Ранее синоптики предупредили о пике дождей в Москве. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов.