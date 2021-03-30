Дождь и порывистый ветер надвигаются на Москву

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:38

Синоптики предупредили о пике дождей в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ожидается ухудшение погодных условий, порывистый ветер и дождь с вечера вторника, 30 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, за сутки в столице может выпасть до 12 миллиметров осадков, что составляет порядка 35% месячной нормы марта.

Пик дождей придется на ночь среды, 31 марта, – до 10 миллиметров. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Вероятность такого погодного сценария Росгидромет оценивает в 91%.

Ранее жителей столицы предупредили о порывистом ветре. Он усилится до 15 метров в секунду. Синоптики заявили, что в связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать