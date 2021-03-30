Синоптики предупредили о пике дождей в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ожидается ухудшение погодных условий, порывистый ветер и дождь с вечера вторника, 30 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, за сутки в столице может выпасть до 12 миллиметров осадков, что составляет порядка 35% месячной нормы марта.

Пик дождей придется на ночь среды, 31 марта, – до 10 миллиметров. Столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Вероятность такого погодного сценария Росгидромет оценивает в 91%.

Ранее жителей столицы предупредили о порывистом ветре. Он усилится до 15 метров в секунду. Синоптики заявили, что в связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.