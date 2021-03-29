Москвичей предупредили о порывистом ветре до 1 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы предупредили о порывистом ветре. Он усилится до 15 метров в секунду, следует из прогноза Гидрометцентра.

Синоптики заявили, что в связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Уточняется, что предупреждение в Москве будет действовать с 14:00 30 марта до 14:00 1 апреля. В Подмосковье оно сохранится с 10:00 30 марта до 10:00 1 апреля.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 21 сантиметра. Синоптики заявили, что во вторник, 30 марта, антициклон уйдет на восток, погода резко переменится.

При этом специалисты центра погоды "Фобос" рассказали, что теплая погода и дожди на неделе с 29 марта ускорят таяние снега в Москве. В течение рабочей недели температура воздуха будет превышать климатическую норму.