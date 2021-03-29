Высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 21 см

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве высота снежного покрова уменьшилась до 21 сантиметра, сообщает Гидрометцентр России.

С 25 марта среднесуточная температура в столице не опускалась ниже нуля. При этом из-за антициклона в выходные 27–28 марта и в начале недели установилась солнечная погода.

Синоптики сообщили, что во вторник антициклон уйдет на восток, погода резко переменится. Жителей столицы ждут дожди и порывистый ветер. К концу недели температура упадет на 4–5 градусов.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" рассказали, что теплая погода и дожди на неделе с 29 марта ускорят таяние снега в Москве. В течение рабочей недели температура воздуха будет превышать климатическую норму.