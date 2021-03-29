Тепло и дожди в Москве на этой неделе ускорят таяние снега – синоптики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в течение рабочей недели температура воздуха превысит климатическую норму. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Так, в начале недели в городе ожидается 10–12 градусов тепла днем. А в ночь со среды в столицу придет теплый атмосферный фронт.

"Это тепло придет в середине недели, в среду – четверг будут идти небольшие дожди, в дневные часы мы ожидаем до +15–16 градусов в дневные часы и около +5–7 градусов по ночам", – рассказали синоптики.

Однако тепло, по словам метеорологов, продержится недолго, и в выходные ветер с юго-западного сменится на северо-западный, северный.

Специалисты также отметили, что потепление в середине недели вызовет активное таяние снега. Кроме того, он будет еще интенсивнее за счет дождей, заключили синоптики.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жителей столицы ожидает "коралловый" апрель с температурой на 1–2 градуса выше нормы.

