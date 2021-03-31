Синоптики пообещали москвичам возвращение тепла на следующей неделе

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Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о потеплении в начале следующей неделе в Москве. По ее словам, днем ожидается до +11 градусов, сообщает РИА Новости.

"Ожидается, что улучшение погоды, усиление антициклона произойдет 5 числа, то есть это будет понедельник. И там погода (ожидается. – Прим. ред.) без существенных осадков, хотя ночь еще будет не очень теплая – около нуля градусов, местами отрицательная. Начиная с понедельника к нам вернется желанное для нас тепло", – рассказала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причину резкой смены погоды в центральной части России. По словам эксперта, на изменения влияет появление циклона, воздушные массы которого насыщены влагой.