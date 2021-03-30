Дождь и порывистый ветер надвигаются на Москву

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Москва 24

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Общество

15:16

Синоптик назвал причину грядущей резкой смены погоды в центре России

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что погода в центре Европейской России изменится из-за прихода циклона, воздушные массы которого насыщены влагой, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, изменения в погоде начнутся уже с вечера вторника.

"Происходит перемещение циклонов по самым северным регионам европейской части России, но теплые воздушные массы по южной периферии циклона перемещаются в центр Европейской России и на север", – рассказал Вильфанд.

По его словам, обильные осадки ожидаются во всем регионе, надвигается фронтальный раздел.

Ранее стало известно, что в Москве прогнозируются дождь и усиление ветра до 12–17 метров в секунду.

Москвичей предупредили о приближающихся дождях

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