Синоптик рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи, которые пользуются автомобилем днем, уже могут заменить зимнюю резину на летнюю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, с 13 до 16 часов температура будет стабильно выше пяти градусов.

"Утром температура – около нуля и гололедица, поэтому для остальных пока рановато. Надо дождаться середины апреля, до этого точно не надо всем менять резину", – цитирует синоптика РИА Новости.

Специалист напомнил, что быстрой весны в этом году не будет – все еще возможны гололедные явления. К примеру, в ночь на воскресенье, 4 апреля, ожидается до 5 градусов ниже нуля.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда лучше всего менять зимнюю резину на летнюю. По его словам, это нужно делать не раньше второй декады апреля. Эксперты советуют "переобувать" машину, когда столбики термометров поднимутся выше 7 градусов.

Вильфанд также назвал причину грядущей резкой смены погоды в центре России. Всему виной приход циклона, воздушные массы которого насыщены влагой.

В Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Из-за непогоды городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство заступили аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.