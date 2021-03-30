Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий в столичном регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", – уточнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Предупреждение о сложных погодных условиях действует до вечера среды, 31 марта. По данным синоптиков, в Москве ожидаются дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Сообщается, что объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства взяты под особый контроль.
Кроме того, в вероятных местах скопления осадков дежурят бригады "Мосводостока". Специалисты уже установили водомерные посты для мониторинга уровня воды в Москве-реке.
Горожан в связи с непогодой попросили не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее назвал причину резкой смены погоды в центральной части России. По словам эксперта, на изменения влияет появление циклона, воздушные массы которого насыщены влагой.
Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве
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