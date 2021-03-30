Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за вторник и среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице в ближайшие несколько дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Специалист пояснил, что изменения в погоде наступят ближе к вечеру вторника, 30 марта.

"В Центральном федеральном округе под влиянием атмосферных фронтов циклона на большей части территории пойдут осадки, преимущественно дождь, ветер будет усиливаться до 12–17 метров в секунду", – рассказал Вильфанд.

По его мнению, наибольшее количество осадков выпадет в ночь на 31 марта.

"В среду днем дождь станет менее интенсивным, но будет облачно, ветер усилится до 17 метров в секунду", – сообщил метеоролог.

Всего за несколько дней в Москве может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом температура воздуха значительно не поменяется и будет варьироваться от 4 до 11 градусов тепла.

Ранее москвичей предупредили о порывистом ветре. Сообщалось, что желтый уровень погодной опасности действует в городе до 1 апреля.