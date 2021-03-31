Волна "арктического холода" обрушится на Центральную Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России апрель начнется с похолодания.
Также, по его словам, в середине месяца ожидается очередная волна "арктического холода". Похолодания возникнут из-за североатлантических циклонов. Ночью будет от минус 2 до 3 градусов, а днем – от 4 до 9 градусов тепла.
"Благодаря антициклону ощутимое потепление произойдет в начале следующей недели, когда в разгар дня столбики термометров без труда будут преодолевать отметку плюс 10 градусов", – сказал Тишковец в эфире телеканала "Звезда".
При этом специалист предупредил, что после потепления снова похолодает.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время москвичам не стоит ждать солнечную погоду. Специалист добавил, что апрель в столице будет неоднородным. По его словам, месяц начнется с теплой, но хмурой погоды.
Также известно, что прошедший в Москве 31 марта дождь стал самым сильным за полвека. В городе выпало 7 миллиметров осадков.
Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве
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