Волна "арктического холода" обрушится на Центральную Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России апрель начнется с похолодания.

Также, по его словам, в середине месяца ожидается очередная волна "арктического холода". Похолодания возникнут из-за североатлантических циклонов. Ночью будет от минус 2 до 3 градусов, а днем – от 4 до 9 градусов тепла.

"Благодаря антициклону ощутимое потепление произойдет в начале следующей недели, когда в разгар дня столбики термометров без труда будут преодолевать отметку плюс 10 градусов", – сказал Тишковец в эфире телеканала "Звезда".

При этом специалист предупредил, что после потепления снова похолодает.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время москвичам не стоит ждать солнечную погоду. Специалист добавил, что апрель в столице будет неоднородным. По его словам, месяц начнется с теплой, но хмурой погоды.

Также известно, что прошедший в Москве 31 марта дождь стал самым сильным за полвека. В городе выпало 7 миллиметров осадков.