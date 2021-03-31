Синоптик рассказала о погодных неприятностях в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о дождливой погоде. Об этом сообщает RT.
"Основные неприятности ожидают жителей столичного региона в пятницу, потому что мы будем во власти циклона, который будет проявлять все черты южного. Это значит, что дождя будет достаточно много", – рассказала специалист.
По словам Поздняковой, в столичном регионе может выпасть 25–30% месячной нормы осадков, которая для апреля составляет 44 миллиметра.
Температура воздуха в пятницу в ночное время будет колебаться в пределах плюс 1 – плюс 3 градусов, днем воздух прогреется до плюс 7 градусов.
Синоптик также отметила, что в выходные горожан ожидает более комфортная погода, которую будет определять тыловая часть циклона. В Москве будет облачно с прояснениями, температура удержится в пределах 5–7 градусов тепла. При этом к воскресенью также ослабнет и ветер.
Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее объяснил, что первая половина апреля в Центральной России может оказаться непривычно холодной. Синоптик заявил, что причина кроется в волне "арктического холода".
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