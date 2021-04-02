Синоптик прогнозирует снегопады в Москве до середины апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает RT.

По ее словам, в ночь на пятницу, 2 апреля, интенсивно шел снег.

"У нас проходил теплый участок атмосферного фронта, и сначала он проявил себя дождем, и вот на час-полтора дождь сменился мокрым снегом. Поэтому, когда мы утром проснулись, у нас действительно поверхность земли оказалась покрыта снегом", – рассказала специалист.

Она также добавила, что снег в начале апреля является обычным явлением. Так, в ближайшие дни в столичном регионе будут осадки, по области будет подмораживать до 3 градусов ниже нуля.

Позднякова также подчеркнула, что дневная температура будет около +7 градусов. Такая погода сохранится в выходные дни, уточнила она.

"Повышение температуры и кратковременное прекращение осадков мы ожидаем днем в воскресенье и в самом начале следующей недели. Потому что в конце первой декады апреля возможны осадки, не исключено, что это тоже будет вперемешку мокрый снег и дождь", – отметила синоптик.

Ранее сообщалось, что прирост влаги за ночь в Москве местами составил до 20% от месячного показателя. Помимо этого, в ночь на пятницу, 2 апреля, в столице выпало от 2 до 9 миллиметров осадков.