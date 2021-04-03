Синоптик рассказал, когда наступит лучшее время для принятия солнечных ванн в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Солнечная погода продержится в столице до середины следующей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Метеоролог заявил, что солнце начнет проглядывать сквозь облака с субботы, 3 апреля. При этом в воскресенье в столице ожидается переменная облачность без осадков.

"Солнце, которое будет до середины следующей недели – это же чудо! Оно же насыщено энергией", – заявил Вильфанд.

Специалист объяснил, что в данный период времени солнечная энергия сравнима с третьей пятидневкой сентября. При этом сейчас температура воздуха намного ниже, так как энергия солнца направлена на растопку снега и прогревание земли. Угол наклона лучей солнца будет большим из-за рассеивания, пояснил Вильфанд.

"Сейчас лучшее время для солнечных ванн", – заключил он.

Ранее Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы об опасности из-за гололедицы. Погодное предупреждение будет действовать с 21:00 2 апреля до 09:00 3 апреля.