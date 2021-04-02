Москвичей предупредили о гололедице

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Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы об опасности из-за гололедицы.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – указано в сообщении синоптиков.

В Москве и Подмосковье погодное предупреждение будет действовать с 21:00 2 апреля до 09:00 3 апреля. Также москвичей предупредили об опасных погодных условиях в период с 21:00 3 апреля до 09:00 4 апреля.

В пятницу утром на Москву обрушился сильный снегопад. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал апрельский снегопад обычным явлением для климата в столичном регионе. Вместе с тем специалист предупредил, что москвичам не стоит пока рассчитывать на устойчивую теплую и солнечную погоду.

Тем временем доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов заявил, что нагрянувший в столицу снегопад помог очистить воздух в городе. Он уточнил, что на данный момент во всех районах Москвы нет превышений по загрязняющим веществам.

