Ученый заявил, что апрельский снегопад очистил московский воздух

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов заявил, что снегопад в начале апреля помог очистить воздух в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Воздух очистился. Причина этого как раз в действии снега, который очищает атмосферу лучше, чем дождь. Ветер также способствовал этому", – объяснил специалист.

Константинов уточнил, что на данный момент во всех районах Москвы нет превышений по загрязняющим веществам.

Эксперт предупредил, что чистота воздуха в столице продержится не более суток. В дальнейшем привычный для Москвы уровень загрязнения восстановится, в том числе за счет автомобильных выбросов.

Сильный снегопад зафиксировали в Москве утром пятницы, 2 апреля. Из-за сложных климатических условий в городе объявили желтый уровень погодной опасности.

Накануне в столице были продолжительные дожди. В результате за ночь с 1 на 2 апреля в Москве выпало от 2 до 9 миллиметров осадков, то есть до 20% месячной нормы.

