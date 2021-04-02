Вильфанд назвал апрельский снегопад в Москве климатической рутиной

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег, выпавший в Москве в пятницу, 2 апреля, является обычным явлением для нашего климата, жителям столицы не стоит рассчитывать на устойчивую теплую и солнечную погоду, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Из десяти апрелей в семи случаях в первой декаде выпадает снег. Все очень удивляются всегда, так как мы очень устаем от нудной зимы. Как только наступает 1 марта, мы ждем, что наступила весна. Это психологический эффект, а тут вдруг снег в апреле. Но не нужно удивляться, обычное явление. Климатическая рутина, так бывает всегда обычно", – приводит слова синоптика ТАСС.

Вильфанд отметил, что в столичном регионе заморозки возможны даже в мае, поэтому зима может вернуться в Москву на несколько дней даже в преддверии лета.

"Я бы хотел напомнить, что заморозки будут еще в мае. Пожалуйста, не удивляйтесь, дорогие москвичи. Не исключено, что еще будет и снежок", – заявил специалист.

Сильный снегопад обрушился на Москву в ночь на пятницу, 2 апреля. Прирост влаги за ночь в Москве местами составил до 20% от месячного показателя. Помимо этого, в столице выпало от 2 до 9 миллиметров осадков.

Из-за дождя и мокрого снега в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, предупреждение будет действовать до 18:00 пятницы.

По данным главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшие дни в столичном регионе сохранятся дождь и снегопад, по области будет подмораживать до 3 градусов ниже нуля.