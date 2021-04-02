Выпавший в Москве снег растает до конца дня – синоптики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве выпавший утром снег растает до конца дня 2 апреля. Об этом сообщает "Метеоновости".
По данным синоптиков, на город выпала почти четверть месячной нормы осадков – 12 миллиметров.
"В ночь на 2 апреля во власти атмосферного фронта циклона оказались центральные области России. Большую часть времени в столичном регионе шел дождь, который к утру сменился мокрым снегом. В среднем по городу кратковременный прирост свежевыпавшего снега составил 2 сантиметра", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сильный снегопад обрушился на Москву. Из-за дождя и мокрого снега в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, предупреждение будет действовать до 18:00 пятницы.
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