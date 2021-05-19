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Транспорт

11:49

Столичных водителей призвали к осторожности из-за сильного ветра

транспорт город погода

Фото: Агентство "Москва"

Водителям не стоит оставлять автомобили под деревьями из-за сильного ветра в Москве. Такую рекомендацию дали в столичном Дептрансе.

"Сегодня с 11:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер. Обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте под ними машины", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в столице и Московской области до вечера среды объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

До этого москвичам пообещали прохладную погоду до конца мая и в начале лета. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха постепенно вернется к значениям климатической нормы.

По мнению синоптика, с 19 мая в Москве почти каждый день будут идти короткие весенние дожди.

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