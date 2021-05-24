Москвичей предупредили о возможных заморозках в конце мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале июня в столице ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конец мая – начало июня – погода будет холодной, на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений", – уточнила Позднякова.

Она также предупредила, что температура может понизиться до нулевого значения в самых холодных местах Подмосковья – Истре и Черустях. Заморозки могут наблюдаться в начале июня в утреннее время.

Ранее москвичам пообещали ливни и грозы в конце мая. Об этом сообщали специалисты комплекса городского хозяйства столицы.