До 33% месячной нормы осадков выпадет в Москве в ночь на четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером в среду и в ночь на четверг в Москве выпадет до 33% месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в город придет грозовой фронт, который будет сопровождаться интенсивными ливнями и грозами. Может выпасть до 16,8 миллиметра.

"Это хороший, освежающий ливень после летнего тепла", – передает слова синоптика РИА Новости.

Он подчеркнул, что в следующие дни ожидаются короткие ливневые дожди и грозы.

Ранее сообщалось, что погода в Москве к выходным испортится, ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов.

По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, в ближайшую ночь столица будет находиться в зоне атмосферного фронта, вместе с которым придут дожди.

В субботу ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха. Ночью будет около 10–12 градусов тепла, днем ожидается 20–22 градуса.

В воскресенье будет облачно, временами пройдет дождь. Столбики термометров в ночные часы покажут около +10 градусов, днем – 16–18 градусов тепла.

Сохранится довольно плотный северо-восточный ветер. В последний день мая понижение температуры продолжится.