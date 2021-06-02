Вильфанд назвал летнее похолодание в Москве нормальным явлением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Температура воздуха в первые летние дни в Москве держится ниже нормы на 3–5 градусов, однако холодное начало лета – распространенное для Северного полушария явление. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, не стоит расстраиваться и думать, что такая погода будет в течение всего месяца.
"Начался июнь, и начался он с холодной погоды. Температура в Москве была на пять градусов ниже нормы 1 июня. Сегодня, 2 июня, она будет ниже нормы примерно на три с половиной градуса. Но это все-таки много, по-настоящему много", – цитирует синоптика ТАСС.
Вильфанд рассказал, что за последний 21 год в Москве минимум семь раз фиксировалось снижение температуры в первые пять дней июня, при этом ночные температуры порой снижались до минус двух градусов.
"Ничего критичного, ничего страшного не происходит. Мы живем в умеренных широтах Евразии, в Северном полушарии. Москва находится на 55–56-й параллели Северного полушария. Похолодание летнее часто встречается. Поэтому не нужно печалиться", – сообщил эксперт.
В заключение он добавил, что в целом июнь в России будет теплым и не очень дождливым.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в большинстве регионов страны температура воздуха в июне будет соответствовать климатической норме, но в ряде областей возможны аномалии. Так, она предупредила о ночных заморозках в Москве, Ярославской, Тверской и Ивановской областях.
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