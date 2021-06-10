Москвичам пообещали 30-градусную жару во второй половине июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жара до +30 градусов и солнечные дни ожидаются в Москве во второй половине июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам специалиста, в этот период в столичный регион придет более сухой и прогретый воздух, будет больше солнечных дней, меньше дождей.

"И в таких условиях температура существенно превысит климатическую норму. Днем, я рассчитываю, что как минимум будет +25–30 градусов, а, может, в отдельные дни и на градус-другой теплее", – отметил синоптик.

Он также добавил, что в целом показатели текущего лета относительно ровные и по осадкам, и по температуре. Кроме того, по температуре даже есть превышение среднемесячных показателей на полградуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что 12 и 13 июня воздух в Москве в дневное время прогреется до +25 градусов. При этом в воскресенье ожидается короткий перерыв от дождей.